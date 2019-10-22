22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümü heyecan dolu sahneleriyle beğeni toplarken, ters köşe sürprizleriyle de nefesleri kesti. Final anında Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Azer, teklifiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yamaç, Azer’in “teke tek” teklifini kabul ederken, ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.
‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Polisler tarafından baskın yiyen Cumali, Damla’nın yardımıyla kaçmayı başardı. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden oldu. Kenan’ın oğlu Dağhan babasının intikamını almak için Çukur’a gelerek Yamaç’tan Cumali’yi istedi. Yamaç bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kaldı ve Şenol’un yardımıyla kurduğu oyunla nefesleri kesti. Şenol’la birlikte Dağhan’ın mekânına giden Yamaç planıyla Dağhan’ı köşeye sıkıştırdı.
Yamaç ve Şenol, Dağhan’ın mekanında;
HEM REYTİNGLERDE HEM DE SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.75 izlenme oranı (rating),24.74 izlenme payı (share),AB’de 10.01 izlenme oranı (rating),23.86 izlenme payı (share),Total’de 10.14 izlenme oranı (rating),24.28 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #mevzuvar etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 40 dakika dünyada ise 4 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.
EFSUN’A BEKLENMEDİK SALDIRI!
Efsun, Yamaç’la buluşma yerine geldiğinde beklemediği bir saldırıyla karşılaştı ve saldırıyı Yamaç’ın gerçekleştirdiğini düşündü. Saldırının arkasındaki kişinin Makbule çıkması izleyenleri şoke etti.
Makbule’nin tehlikeli planı;
“TEKE TEK!”
Akın, İdris Koçovalı’nın emanetlerini Yamaç’a devretti, bu gelişme karşısında sakin kalarak ekran başındakileri şaşırtan Akın’ın planı merak uyandırdı. Yamaç, tüm mahalleliyi Çukur’u korumak için mücadeleye çağırırken, hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde buldu. Yamaç’ın yaşadığını Azer’e söyleyen Efsun, içine düştüğü oyundan habersizken Azer, Yamaç’a “teke tek” teklifinde bulundu.
Çukur, mücadeleye hazır;
Azer’den Yamaç’a “teke tek” teklif;
ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç ve Akın’ın karşı karşıya geldiği heyecan dolu sahnede Yamaç’ın Akın’a hesap sorduğu anlar gerilimi artırıyor. Yamaç, Akın’ın Çukur’dan gitmesini isteyerek izleyenleri şaşırtırken, Akın amcasının yanlış yaptığını düşünüyor. Akın’ın tepkisiyle Yamaç sinirlerine hakim olmakta zorlanıyor.
İşte "Çukur"un 3. Sezon 6. bölümünden ilk sahne!
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