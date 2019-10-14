Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sultan’ın görevini devretmesini söylediği Akın’ın şoke olduğu heyecan dolu tanıtımda Akın’ın öfkesi giderek büyüyor. Yamaç’ın Çukur’a saldıracaklarını Cumali’ye söylediği, Meliha’nın sırrıyla merak uyandırdığı tanıtımda Azer’in dövüş sahneleri gerilimi yükseltiyor. Akın, “Bana verilen emaneti korumak zorundayım. Bana Çukur emanet edildi ve ben onu korumak zorundayım!” sözleriyle yaklaşan fırtınanın habercisi olurken, Çukur’da yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR 3. SEZON 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 3. SEZON 4. SON BÖLÜM

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 4. bölümünde Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!