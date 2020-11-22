Çukur 104. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Oldukça çarpıcı olayların yaşanacağı yeni bölümde Yamaç'ın boğazına silah dayaması izleyenleri oldukça etkileyecek...

"BENİM ADIM YAMAÇ KOÇOVALI, BEN KORURUM..."

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden 3. tanıtım yayınlandı. İki kardeşin yüzleştiği tanıtımda Yamaç’ın çektiği acı izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç'ın sinir krizi geçirip kendine silah doğrulttuğu anlarda Selim onu durdurmaya çalışırken, iki kardeşin yürek burkan halleri ekrana geliyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?



Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay, Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.

ÇUKUR 104. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI