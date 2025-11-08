Habertürk
        Haberler Gündem Çubuk'ta atlı polisler devriye görevi yaptı

        Çubuk'ta atlı polisler devriye görevi yaptı

        Ankara Emniyeti'nin atlı polisleri Çubuk'ta cadde ve parklarda devriye gezdi; uygulama güvenliğe katkı sağlarken vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, "Parklar daha güvenli hissettiriyor" yorumları yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:30 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:30
        Atlı polisler ilgi odağı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Çubuk ilçesinde devriye görevi yaptı.

        Atlı polisler, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi ve ilçe parkları başta olmak üzere halkın yoğun bulunduğu alanlarda görev aldı. Atlı devriyeler, hem güvenlik hizmetine katkı sundu hem de vatandaşlardan ilgi gördü.

        Atlı polisleri ilk kez gören Yasin Seyit, "Bence çok güzel bir uygulama. Çok şaşırdım, ilk defa Çubuk'ta görüyorum. İlçemiz için güzel bir görüntü oldu." dedi.

        Havva Danış ise "İlk defa polisleri at üzerinde gördüm. Farklı ama güzel bir uygulama. Parklar artık daha güvenli hissettiriyor." diye konuştu.

        #atlı polisler
        #çubuk
        #haberler
