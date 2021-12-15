CTRL kısayolları ve görevleri CTRL+Z, CTRL+C, CTRL+F ne işe yarar

CTRL Klavyede genellikle iki tane yer alan bir tuştur. Tek başına sadece Windows işletim sisteminde 'Yapışkan Tuşlar'ı açmak için kullanılır. Ancak başka tuşlarla kullanıldığında farklı işlemler yapılabilmekte. Sözü geçen tuş kombinasyonları her yazılımda farklı olabilmektedir.

CTRL KISAYOLLARI VE GÖREVLERİ

Ctrl tuşu kombinasyonlarından bazıları şunlardır:

Ctrl+A: Tamamını seç

Ctrl+B: Kalın Yazı

Ctrl+C: Seçili nesneyi kopyala

Ctrl+D: Aşağı doldur

Ctrl+E: Hızlı doldur

Ctrl+F: Sayfada bul

Ctrl+G: Konuma git

Ctrl+H: Değiştir

Ctrl+I: İtalik

Ctrl+K: Köprü

Ctrl+L: Tablo oluştur

Ctrl+N: Yeni çalışma kitabı

Ctrl+O:Çalışma kitabı aç

Ctrl+P: Yazdır

Ctrl+S: Kaydet

Ctrl+T: Tablo oluştur

Ctrl+U: Alt Çizgi

Ctrl+V: Seçili nesneyi yapıştır

Ctrl+W: Açık olan pencereyi kapar. Alt+F4 görevini görür.

Ctrl+X: Seçili nesneyi kes/taşı

Ctrl+Y: Son işlemi yenile

Ctrl+Z: Geri Alma