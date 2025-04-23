Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman, Tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu

        CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman, Tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, klasik müziğin en prestijli sahnelerinden biri olan tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef olarak müzik tarihine geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk Türk şef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu sahnesine taşınan 24. Moskova Paskalya Festivali, görkemli bir açılışla başladı. Festivalin kurucu şefi Valeri Gergiev ile aynı sahneyi paylaşan Cemi’i Can Deliorman, 'Ruslan ve Lyudmila Operası’nı yönetti. Bu özel konser, Mariinski ve Bolşoy Tiyatroları Birleşik Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinamik ve vizyoner şefi Cemi’i Can Deliorman, geçtiğimiz yıl St. Petersburg’daki Mariinski Tiyatrosu’nda yönettiği 18 konserde Türk eserlerine de sıkça yer vererek, Türk müzik mirasının uluslararası sahnede temsilcisi olmaya devam etmişti. Şimdi ise Bolşoy Tiyatrosu’ndaki bu tarihi performansıyla adını bir ilke daha yazdırdı.

        Konser sonrası duygularını paylaşan Şef Cemi’i Can Deliorman; "Paskalya Festivali’nin açılışında efsanevi Maestro Gergiev ile aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir deneyim. Onur duydum ve minnettarım" ifadelerini kullandı.

        Bu yıl ayrıca Çaykovski’nin doğumunun 185'inci yılı da festival kapsamında kutlanıyor. 2002'de Valeri Gergiev ve Moskova hükümetinin girişimiyle başlayan Moskova Paskalya Festivali, 2003’ten bu yana Rusya genelinde düzenleniyor ve ülkenin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cemi’i Can Deliorman
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #Bolşoy Tiyatrosu
        #Ruslan ve Lyudmila Operası

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!
        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Habertürk Anasayfa