CSM Corona Brasov: 73 - Aliağa Petkimspor: 97 | MAÇ SONUCU
FIBA Europe Cup C Grubu 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u 97-73 mağlup etti.
Salon: Brasov, Popescu Colibasi
Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
CSM Corona Brasov Tutu: 19, Fofana 14, Johnson 13, Maciuca 7, Shephard 6, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Ghiran 1, Petica, Jurca, Nikolic
Başantrenör: Florin Nini
Aliağa Petkimspor: Franke 20, Sajus 16, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum 7, Yunus Sonsırma 5, Troy Selim Sav 4, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyucaylı
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 28-35
Devre: 44-51
3. Periyot: 52-78
4. Periyot: 73-97