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Cristoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Bir süredir kanserle mücadele eden Christoph Daum, New York'ta yoğun bakıma kaldırıldı

Giriş: 19.05.2023 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL
Cristoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı
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Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, New York'ta yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki teknik adam, Alman basınından RTL'ye yaptığı açıklamada, "New York'ta bir hastanede yoğun bakımda yatıyorum" şeklinde konuştu.

RLT'nin kısa bir süre önce Daum ile röportaj yapmak için iletişime geçtiği ancak deneyimli hocanın, "Şu anda bana güvenemezsiniz" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

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