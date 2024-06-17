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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini ekleyecek - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini ekleyecek

        Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yarın Çekya ile karşılaşacak. Portekiz'in efsanesi Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini ekleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:01
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yarın Çekya ile karşılaşacak Portekiz, 28 yıldır rakibine kaybetmiyor. Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 2

          Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak.

        • 3

          Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibini uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmaya çalışacak.

        • 4

          REKORLARINA BİR YENİSİNİ EKLEYECEK

          EURO 2016 şampiyonu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giymesi halinde 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

        • 5

          Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 25 karşılaşmada 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

        • 6

          Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu ünvanına da sahip Ronaldo, EURO 2024'te de rakip fileleri havalandırarak bu rakamı 6'ya çıkarmaya çalışacak.

        • 7

          MAÇ SAYISINDA DA ZİRVEDE

          Cristiano Ronaldo, 25 maçla Avrupa Şampiyonası'nda en çok forma giyen futbolcu olarak dikkati çekiyor.

        • 8

          Portekizli diğer futbolcular Joao Moutinho ve Pepe, 19'ar maçla Ronaldo'yu takip ediyor.

        • 9

          MİLLİ TAKIM REKORLARI ELİNDE

          Portekiz formasını 21 yıllık milli takım kariyerinde 206 kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'nın (196) önünde en fazla milli maça çıkan isim olma özelliğini taşıyor.

        • 10

          Ronaldo, en çok maça çıkma rekoruna sahip olduğu milli takımlarda, en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

        • 11

          Milli takımda 128 gol kaydeden Ronaldo, İranlı Ali Daei (108) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (106) önünde yer alıyor.

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