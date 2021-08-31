Avrupa futbolunu sallayan Cristiano Ronaldo transferinin mali detayları açıklandı.
Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.
İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.
Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.
RESMEN MANCHESTER UNITED'TA
Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi, 36 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık mukavele imzaladıklarını duyurdu. Eski takımına geri dönen Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 292 maçta 118 gol kaydetmişti.
Kulüp resmi sitesinde duygularını paylaşan Portekizli oyuncu, "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yeri olan bir kulüp ve cuma günkü duyurudan bu yana aldığım tüm mesajlar beni çok etkiledi. Old Trafford'da dolu bir stadyumun önünde oynamak ve tüm taraftarları tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçlardan sonra takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım çok başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.
SOLSKJAER: CRISTIANO'YU TANIMLAMAK İÇİN KELİMELERİMİZ TÜKENDİ
Cristiano Ronaldo'nun transferi için mutlu olduğunu dile getiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de, "Cristiano'yu tanımlamak için kelimelerimiz tükendi. O sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir insan. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynama isteği ve becerisine sahip olmak çok özel bir insan olmayı gerektirir. Hepimizi etkilemeye devam edeceğinden ve tecrübesinin kadrodaki genç oyuncular için çok önemli olacağından şüphem yok. Ronaldo'nun dönüşü, bu kulübün benzersiz cazibesini gösteriyor ve her şeyin başladığı yere döndüğü için kesinlikle çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.
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