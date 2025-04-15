Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Al-Nassr'da

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturacak.

Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazandı.

Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Haberde, 2026 Dünya Kupası'nda olmak ve 1000 gole ulaşmak (Şu an 934) isteyen Cristiano Ronaldo'nun bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Suudi Arabistan'da kaldığı ifade edildi.

AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr formasını tüm kulvarlarda 99 kez giyen Portekizli yıldız bu maçlarda 90 kez gol sevinci yaşarken 19 kez de asist yapma başarısı gösterdi.