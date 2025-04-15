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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Al-Nassr'da - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Al-Nassr'da

        40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile iki yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 22:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:34
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        Ronaldo, iki yıl daha Al-Nassr'da!
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        Dünya futbolunun önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturacak.

        Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazandı.

        Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

        Haberde, 2026 Dünya Kupası'nda olmak ve 1000 gole ulaşmak (Şu an 934) isteyen Cristiano Ronaldo'nun bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Suudi Arabistan'da kaldığı ifade edildi.

        2023 yılının başında imza attığı Al-Nassr'dan senelik 200 milyon euro kazanan Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücret belirtilmedi.

        2023'TE TRANSFER OLMUŞTU

        22 Kasım 2022'de Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Ocak 2023'te sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu.

        AL NASSR PERFORMANSI

        Al Nassr formasını tüm kulvarlarda 99 kez giyen Portekizli yıldız bu maçlarda 90 kez gol sevinci yaşarken 19 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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