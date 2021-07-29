ABD, memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın federal hükümete bağlı tüm sivil memurlara Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlandığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, aşı yaptırmayan memurlar için işyerinde düzenli test yaptırmak, sosyal mesafeye uymak ve maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca aşı yaptırmamış memurların iş seyahatleri üzerinde de kısıtlamalar uygulanacak.
Biden'ın yeni düzenlemeleri Perşembe günü Beyaz Saray'da yapacağı bir konuşmayla açıklaması bekleniyor.
Biden, Salı günü bir gazetecinin federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirip getirmeyeceklerine ilişkin sorusuna bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyerek yanıt verdi.
Biden, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Ancak aşı olmadıysanız, zannettiğim kadar akıllı olmadığınız anlamına gelir" diye konuştu.
ABD'de federal hükümete bağlı yaklaşık iki milyon memur bulunuyor.
ABD basını, Biden yönetiminden yetkililere dayandırdıkları haberlerinde New York'takine benzer bir düzenlemeye gidilmesinin planlandığını aktardı.
New York Valisi Andrew Cuomo, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, eyalete bağlı memurların aşı sertifikası sunmaları ya da her hafta PCR testi yaptırmaları gerektiğini açıkladı.
Cuomo ayrıca, eyalete bağlı hastanelerde "hastalarla muhatap olan" sağlık çalışanlarının da görevlerine devam edebilmeleri için aşı yaptırmak zorunda olduklarını belirtti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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