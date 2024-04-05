Coşkun Sabah: Müzik ortamından çok memnun değilim
Coşkun Sabah, Türk müzik dünyasının bugünkü durumuna ilişkin, "1980'li yıllardaki yaşantıda öncelikler farklıydı. İnsanlar hayatını idame ettirmek için yemek yer, su içerdi. Temel ihtiyaçlarını gördükten sonra ilk akla gelen müzikti. Şimdi müziğe sıra gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu
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'Hatıram Olsun', 'Anılar', 'Aşığım Sana' ve 'Haberin Var mı?' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıya imza atan Coşkun Sabah, müzikle iç içe geçen hayatını ve yaşamının dönüm noktalarını anlattı. Ailesinin Elazığ'dan Diyarbakır'a göç ettiğini dile getiren Sabah, 16 Ekim 1952'de dünyaya geldiği Diyarbakır'da 13 yaşına kadar yaşadığını söyledi.
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Coşkun Sabah, çocukluğunun Sur ilçesinde geçtiğini kaydederek; "7 yaşına kadar Sur içerisinde geçti. Evin avlusunda oynadığımı hatırlarım. İki katlı, merdivenli taş evler... Evde darbuka, cümbüş gibi müzik aletleri vardı. Rahmetli babam amatör olarak müzikle ilgilenirdi. Bu işten hiç para kazanmadı. Doğu'da çok enstrüman çalan var. O yıllarda kendi zevki için enstrüman çalan yüz binlerce insan vardı. Bağlama pek yoktu. Cümbüş, keman, çok az da olsa kanun..." şeklinde konuştu.
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"ENSTRÜMAN ÇALMAK GENETİK YATKINLIKLA İLGİLİDİR"
İlk gençlik yıllarında ağabeyiyle komşularının düğünlerinde çaldıklarını aktaran Coşkun Sabah; şu bilgileri verdi: Ağabeyim 13 yaşında ben 10... Enstrüman da kucağımıza sığmazdı. Ben 3 - 5 düğünü böyle hayal - meyal hatırlarım. O düğünlere para kazanmak için değil, komşuluk görevini yapmaya gittik. 10 yaşında ut çalmaya başladım. Genetik yatkınlığımız var. Zaten enstrüman çalmak genetik yatkınlıkla ilgilidir. Genetik kabiliyeti olmayana ne kadar ders, kurs verirsen ver, hiçbir şey olmaz.
Cuşkun Sabah, 1966'da ailesiyle İstanbul'a göç ettiklerini ve babalarının 1969'da ağabeyini ve kendisini konservatuvara yazdırdığını dile getirdi.
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Babası Tekin Sabah'ın ticari girişimleri dönemin ekonomik koşulları sebebiyle sekteye uğrayınca ağabeyiyle beraber Beyoğlu'ndaki çeşitli mekânlarda müzisyenlikten para kazanmaya başladıklarını vurgulayan Cuşkun Sabah, şunları kaydetti: O zaman İstanbul'da onlarca gazino vardı. Bebek Belediye, Bebek Aşiyan, Bebek Kaskonyalı, Taksim Maksim, Lunapark, Çakıl, Gar, Şişli Semiramis... Gazinolarda saz grupları çalardı. Bunları da Müzisyenler Kıraathanesi'nden seçerlerdi. O dönem yerli filmlerde de şarkı okunurdu. Filmlerde görüntü vermek için çok gittim. Ben konservatuvarda Ahmet Özhan ve Bülent Ersoy ile beraber okudum. Hatta Ahmet Özhan ile çok hatıram var. Ahmet, Harbiye Orduevi'nde askerdi. Ben de o zamanlar Taksim Maksim'de ut çalıyorum. Ahmet geldi, 'Coşkun ocağına düştük, yıl başında bana çalar mısın?' diye sordu. 'Arada 1 - 2 saat boşluğum var o saatler arasında sahne yaparsan gelebilirim' dedim. O saatlerde Maksim'den çıkıp Harbiye'de Ahmet'e çaldım. Tekrar apar - topar Maksim'e yetiştik. Onu hiç unutamam.
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İlk bestemi Emel Sayın'a yaptım. O zamanlar Caddebostan Maksim'de Emel Sayın'a çalıyordum. Bestemi okudum, çok hoşuna gitti. Evine gittim, şarkıyı tekrar okudu, 45'lik plak doldurdu ama esas benim tanınmam 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısıydı. Sonra Bülent Ersoy 'İşte Bu Bizim Hikâyemiz'i okudu. Filmde kullanıldı o da patladı. Bir sene sonra 'Beddua' geldi. Bu üç şarkı patlayınca patronların bir ilgisi oldu. Çamlıca'da Güzel İzmir Çay Bahçesi vardı. Hayri Engin vardı, ağabeyimle beni buldu o zaman. Orada ilk kez sahne almıştım. Ondan sonra Üsküdar'da Mutlu Düğün Salonu'nda çaldık.
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"BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİN BESTEMİ OKUMADIĞI TEK MAÇ YOKTUR"
Galatasaray taraftarı olan ve gönül verdiği takıma besteler yapan müzisyen, Beşiktaşlı futbolseverlerin de kendi bestelerini stadyumlarda söylediğini belirterek; "1985 yılında Galatasaray için bir marş besteledim. O yıllarda kullanıldı ama aradan 40 sene geçmiş. 1990 yılında çıkardığım 'Aşığım Sana Doyamıyorum' bütün zamanların kaset satış rekorunu kırdı. Beşiktaşlılar o yıl başladı hâlâ 15 gün önceki maça kadar her maçta okuyorlar. Beşiktaş tribünlerinin 'Aşığım Sana Doyamıyorum' bestemi 1990 yılının mayıs ayından 2024'ün mart ayına kadar okumadığı tek maç yoktur. Genelde ikinci devre 60 - 70'nici dakikadan sonra okuyorlar. Buna kefil olabilirim" dedi.
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Coşkun Sabah, Bosna Savaşı yıllarında Türk askerine moral için Muazzez Ersoy ile Bosna'ya gittiklerini sözlerine ekleyerek, 1995'te ise Türk Milli Futbol Takımı'nın Kanada'da yapacağı müsabaka öncesi İstiklal Marşı'nı okuduğunu ve bunun da bir ilk olduğunu söyledi.
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Müzisyenliğin yanında yıllar içinde birtakım ticari girişimlerde de bulunduğunu söyleyen Coşkun Sabah; "Rutin konserlerimiz devam ediyor. Senede bir, single dediğimiz tekli çıkarıyoruz. Şimdi müzik piyasası çok değişti. Ben 'Anılar' şarkısını yaptım, bir ay sonra bütün Türkiye şarkıyı biliyordu. İlk tekliyi 4 sene önce Yalan Yıllar olarak çıkardım. Kendi kitlemize bir armağan oluyor bu. Ben buna adapte olamadım. Albümün tadı bir başkadır" ifadelerini kullandı.
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Coşkun Sabah, 1980'li yıllarda Türk halkının müziğe olan ilgisinin şimdikinden çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: 1980'li yıllardaki yaşantıda öncelikler farklıydı. İnsanlar hayatını idame ettirmek için yemek yer, su içerdi. Temel ihtiyaçlarını gördükten sonra ilk akla gelen müzikti. Şimdi müziğe sıra gelmiyor. Gündemi meşgul eden, dikkati dağıtan o kadar çok şey var ki... Benim çocukluğumda Diyarbakır'da herkes bir enstrüman çalıyordu. Her evde enstrüman vardı. Tabii televizyon yok, radyo yok, sosyal hayat yok, insanlar kendini müziğe veriyordu.
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1980 yılında ut ve klavyeyle bir müzikholü götürme fikrinin mucidiyim ben. Benden 10 sene sonra ilk Sinan Özen çıktı. Arkasından Metin Şentürk geldi. Utla bir geceyi götüren bendim. Başladığım gibi devam ediyorum. Ben udu çok değişik formlarda çalabiliyorum. Bir müzik adamı olarak Türkiye'nin şu andaki müzik ortamından çok memnun değilim. Çünkü ben sadece şarkıcı değilim. Ben müzik adamıyım. Dinleyici kitlesi değişti. Müziğin geride olan tarafı daha çok tiraj alıyor.