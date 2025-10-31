Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çorum nerede? Çorum hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Çorum nerede? Çorum hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Çorum'un tarihçesi, Anadolu'nun en eski uygarlık dönemlerine kadar uzanır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar, yerleşim izlerinin M.Ö. 4000'li yıllara kadar dayandığını ortaya koymuştur. Şehir, Anadolu'nun ilk devletlerinden biri olan Hititler'in başkentlik yaptığı coğrafya içinde yer alır. Hattuşa, Alacahöyük ve Boğazköy gibi antik yerleşimler, Çorum'un tarihi önemini kanıtlayan merkezlerdir. Hitit döneminde bölge, hem siyasi hem kültürel açıdan Anadolu'nun kalbi konumundaydı. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Frigler, Lidyalılar, Persler ve Helenistik krallıklar bölgede egemenlik kurmuştur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Roma döneminde Çorum ve çevresi, yolların kesiştiği stratejik bir bölge haline gelmiştir. Bu dönemde şehirde altyapı ve yerleşim gelişmiş, Bizans döneminde de bu değerini korumuştur. 11. yüzyılda Malazgirt Zaferi’nin ardından Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte Çorum, Selçuklu hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemden itibaren şehir, Anadolu’nun iç kesimleriyle kuzey bölgeleri arasında bir bağlantı noktası olmuştur. 14. yüzyılda Osmanlı egemenliğine katılan Çorum, idari olarak sancak merkezi olmuş ve ticaret yolları üzerindeki konumuyla gelişimini sürdürmüştür.

        Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Çorum il statüsüne kavuşmuş ve Anadolu’nun kuzeyinde ekonomik, kültürel ve tarımsal bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. Günümüzde de şehir, Hitit medeniyetinden Osmanlı dönemine kadar uzanan tarihi mirasıyla Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel açıdan en zengin kentlerinden biri olma özelliğini korumaktadır. Sizin için konuya dair bilgileri derledik. İşte detaylar…

        REKLAM

        ÇORUM NEREDE?

        Çorum, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin iç kesiminde, İç Anadolu’ya yakın bir konumda bulunur. Bu konum, Çorum’u Karadeniz ile İç Anadolu bölgeleri arasında bir ara durak olmuştur. Şehrin büyük bölümü iç kesimlerde kaldığı için iklimi karasal özellikler taşır; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı geçer. Bu coğrafi yapı, tarımsal üretimde buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi ürünlerin öne çıkmasını sağlar.

        Çorum mutfağı, yöresel lezzetleriyle tanınır ve Anadolu’nun köklü yemek kültürünü yansıtır. En bilinen yemeği İskilip dolmasıdır; et, pirinç ve baharatlarla hazırlanarak saatlerce pişirilir. Bu yemek, düğünlerde ve özel günlerde mutlaka yapılır. Keşkek, madımak yemeği, yahni, su böreği ve tandır kebabı da Çorum sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Tatlılarda ise tel helvası ve has baklava öne çıkar. Şehrin simgesi olan Çorum leblebisi, hem Türkiye’de hem yurt dışında tanınmış bir atıştırmalıktır. Geleneksel yöntemlerle kavrulan bu leblebi, kentin ekonomik ve kültürel kimliğinin bir parçasıdır. Tarıma dayalı yaşam biçimi, sade ama besleyici bir mutfak anlayışının oluşmasını sağlamıştır. Bu yönüyle Çorum mutfağı, Anadolu’nun klasik tatlarını özgün yorumlarla günümüze taşımaktadır.

        REKLAM

        ÇORUM HANGİ BÖLGEDE?

        Çorum, Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgeleri arasında geçiş alanındadır. Bu nedenle hem Karadeniz’in yeşil doğasını hem İç Anadolu’nun karasal yapısını bir arada barındırır. Bölge genelinde olduğu gibi Çorum’da da kuzeyden gelen nemli hava akımları ile güneydeki kurak hava etkisi birleşir; bu durum iklimde çeşitlilik yaratır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu iklim yapısı, tarımsal üretimde tahıl, bakliyat ve meyve çeşitliliğini artırır. Özellikle buğday, arpa, nohut ve mercimek üretimi ekonomide önemli bir yer tutar.

        Karadeniz Bölgesi’nin karakteristik yönü olan dağlık yapı, Çorum’un kuzey kesimlerinde belirgindir. Güneyde ise geniş ovalar ve platolar uzanır. Bu coğrafi farklılık, hem bitki örtüsünü hem de yerleşim düzenini etkiler. Şehrin doğusunda yer alan Kızılırmak Nehri, hem tarımsal sulamayı hem de doğal yaşamı destekler. Çorum’un bulunduğu bölge tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır; bu da bölge kültürüne derin bir tarihi kimlik kazandırmıştır.

        REKLAM

        Karadeniz Bölgesi’nin genel niteliklerinden biri olan misafirperverlik ve geleneksel yaşam tarzı, Çorum kültüründe de güçlü biçimde hissedilir. Halk oyunları, el sanatları ve yöresel yemekler, bölgenin kültürel zenginliğini yansıtır. Coğrafi konumu sayesinde hem kuzeyin yeşil doğasını hem iç kesimlerin sade yaşamını bir araya getiren Çorum, Karadeniz Bölgesi’nin geçiş özelliğini en iyi temsil eden illerden biridir.

        ÇORUM KOMŞU İLLERİ

        Çorum, coğrafi konumu itibarıyla altı il ile komşudur. Kuzeyinde Sinop, doğusunda Amasya, batısında Çankırı, kuzeybatısında Kastamonu, güneyinde Yozgat, güneydoğusunda ise Tokat bulunur. Bu konum, Çorum’u hem Karadeniz hem İç Anadolu bölgeleriyle güçlü bağlantılar kuran bir geçiş merkezi haline getirir. Şehrin yüzey şekilleri, dağlar, ovalar ve vadilerle çeşitlilik gösterir; bu durum komşu illerle doğal sınırların belirginleşmesini sağlar.

        Kuzeyde yer alan Sinop, Karadeniz kıyısında bulunur ve Çorum’un denize en yakın komşusudur. Sinop’un nemli iklimi, Çorum’un kuzey kesimlerinde hissedilir; bu bölgelerde bitki örtüsü daha yoğundur. Doğusunda bulunan Amasya, tarihi ve kültürel zenginliğiyle tanınır. İki şehir arasındaki bağlantı yolları hem tarımsal ürünlerin taşınmasında hem ticarette etkilidir. Tokat, Çorum’un güneydoğusunda yer alır ve iki il arasında iklim geçişi belirgindir. Tokat’ın meyvecilikteki üretimi ile Çorum’un tahıl ağırlıklı tarımı arasında ekonomik bir tamamlayıcılık bulunur.

        Batısında yer alan Çankırı, İç Anadolu Bölgesi’ne geçiş kapısı niteliğindedir. Bu yönüyle kara taşımacılığında kritik bir güzergâh oluşturur. Güneydeki Yozgat, tarım ve hayvancılıkla öne çıkar; iki il arasındaki ekonomik bağlar bu alanlarda yoğunlaşır. Kuzeybatısında yer alan Kastamonu, orman varlığı bakımından zengindir. Kastamonu sınırlarına yakın bölgelerde orman ürünleri ve arıcılık faaliyetleri yaygındır.

        Çorum’un komşu illerle kurduğu bu çok yönlü ilişkiler, kentin coğrafi, ekonomik ve kültürel yapısını şekillendirmiştir. Karadeniz iklimiyle İç Anadolu’nun karasal havası arasında kalan bu bölge, hem doğal kaynakları hem ticaret yolları sayesinde tarih boyunca canlılığını korumuştur. Bugün de Çorum, komşu illerle güçlü ekonomik, sosyal ve kültürel bağlarını sürdüren, stratejik öneme sahip bir yerleşim merkezidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa