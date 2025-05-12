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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da Uluslararası Atçılık Festivali | Son dakika haberleri

        Çorum'da Uluslararası Atçılık Festivali düzenlenecek

        Çorum Belediyesi ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle 18-25 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Anadolu Atçılık Festivali'ne ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:42
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        Çorum'da Uluslararası Atçılık Festivali
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        Çorum Belediyesi ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle 18-25 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Anadolu Atçılık Festivali düzenlenecek.

        Festivalin açılış seremonisi, 18 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Çorum Anatolia Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Açılışın ardından atlı savaş sanatları gösterileri, atlı okçuluk ve akrobasi şovları, at güzellik yarışması, çocuk etkinlikleri ve sanatçı İrfan Gürdal'ın konseri izleyicilerle buluşacak.

        Daha sonra aynı gün saat 17.45'te Çorum Belediyesi Çorum Obası Gençlik Kampı'nda Murat Beysun'un kurtlar ve yırtıcı kuşlarla gerçekleştireceği özel gösteri ve İrfan Gürdal'ın "Türk Dünyası Müzikleri" konseri yapılacak.

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        Festivalin ikinci günü, 19 Mayıs Pazartesi günü Kadeş Meydanı'nda düzenlenecek atlı kortej turuyla devam edecek. 20-21 Mayıs tarihlerinde ise "Atçılığa Dair Ne Varsa" başlıklı söyleşi ve çeşitli atçılık etkinlikleri düzenlenecek.

        Karadeniz tarihinde ilk kez düzenlenecek uluslararası atlı dayanıklılık yarışmaları ise 23 Mayıs Cuma günü saat 12.30'da açılış seremonisiyle başlayacak.

        24 Mayıs Cumartesi günü 100 ve 120 kilometrelik, 25 Mayıs Pazar günü ise 20, 40, 60 ve 80 kilometrelik yarışmalar yapılacak. 9 farklı ülkeden sporcuların katılacağı yarışmalar sonunda dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyaları verilecek.

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