Çorum'da ev yangını: 7 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 53. Sokak'ta Mehmet B.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Mehmet B. (48) ile Serpil B. (51), Sümbül B, Medet B. (53), Şenel B, Ayaz B. (11) ve Ali B. (13) yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Mehmet, Serpil, Medet ve Sümbül B, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer 3 kişiye ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

AA'nın haberine göre; Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞINI KURTARDI

Öte yandan bir itfaiye eri, yanan evin içinde bulduğu Türk bayrağını evden çıkararak, ailenin yakınlarına teslim etti.