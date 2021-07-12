Çorum Belediyesi "Refakatçi Misafirhanesi" ile hasta yakınlarını 4 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısında atıl vaziyette bulunan 675 metrekaresi kapalı, toplam 2 bin 500 metrekare alana sahip bina, Çorum Belediyesince onarılarak, Refakatçi Misafirhanesi'ne dönüştürüldü.
Dört yıldızlı otel konforunda ücretsiz hizmet veren misafirhane için açılış töreni düzenlendi.
Vali Mustafa Çiftçi, törende, Çorum Belediyesinin Refakatçi Misafirhanesi ile kente katma değer sağladığını söyledi. Misafirhanenin ne kadar anlamlı olduğunu en iyi hastanede hastası yatan, kendi için kalacak yer bulamamış kişilerin anlayacağını belirten Çiftçi, "Bu yatırımı çaresizlik içinde olan insanların daha iyi takdir edeceğini düşünüyorum. Bu hizmetin ilimize ve insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da misafirhanenin kısa süre önce hizmet vermeye başladığını ve bugüne kadar 407 vatandaşın hizmetten yararlandığını söyledi.
Refakatçi Misafirhanesi'nin en önemli seçim vaatlerinden biri olduğunu anlatan Aşgın, "Misafirhanemiz, Çorum ölçeğindeki iller arasında ilk kez yaptığımız bir hizmet. Vatandaşlarımız son derece memnun. Değişik illerden, ilçelerden, köylerden vatandaşlarımız muayene için geliyor, tahlil yaptırıyor, sonuçlarını ertesi gün alabiliyor. Allah korusun buradan geçerken kaza yapıyor, yaralı hastanede yatıyor, yakınları araçları otel gibi kullanmak zorunda kalıyor, banklarda yatıyor. Bizim şehrimiz sevginin, kardeşliğin şehri, sahabeler şehri. Buna müsaade edemezdik, etmedik." diye konuştu.
- "Bizim ölçeğimizde hiçbir ilde bu hizmet yok"
Aşgın, tesisin odalarının lüks otel odalarını aratmadığını belirterek, "Her odada televizyon, buzdolabı, terlik, banyo için ihtiyaç duyulan her şey var. Vatandaşlarımız bu hizmetten tamamen ücretsiz şekilde yararlanıyor. Bizim ölçeğimizde hiçbir ilde bu hizmet yok. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya da konuşmalarında Çorum Belediyesinin gönül belediyeciliği anlamında önemli bir yatırımı hayata geçirdiğini bildirdi.
Törene Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.
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