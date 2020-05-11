Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Toplam iyileşen hasta sayısı 92 bini geçerken yeni vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Ölenlerin sayısı ise günlük 50 kişinin latına düştü. 11 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 11 MAYIS 2020

11 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 10 MAYIS

10 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" dedi.

3 BİN 786 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 138 BİN 657

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 36 bin 187 testten bin 542'si pozitif çıktı, 47 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 138 bin 657 oldu. Toplamda 3 bin 786 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 154, entübe edilmiş hasta sayısı 598 oldu. Dün 3 bin 211 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

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RUSYA'DA CORONA VİRÜS VAKALAR ARTIYOR! ABD'DE CAN KAYBI 80 BİNİ GEÇTİ!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 282 bin 719'a yükselirken vaka sayısı ise 4 milyon 103 bine ulaştı. Küresel pandemide son durum şöyle oldu:

AA'da yer alan habere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 787'ye çıktı. "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 31 BİN 855'E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi. Ülkede bir günde yapılan 92 bin 837 testle 3 bin 923 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 219 bin 183'e ulaştı.

İTALYA'DA BİLANÇO 30 BİN 560'A YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560’a yükseldi. Ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1518 azalarak 83 bin 324'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı 219 bin 70 oldu.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 26 BİN 621 OLDU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artarak 26 bin 621'e çıktı. Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 621 artışla 224 bin 390'a çıktığını açıkladı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 26 BİN 380'E ÇIKTI

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 artışla 210 bin 728'e ulaştı.

ALMANYA'DA BİLANÇO 7 BİN 549'A ULAŞTI

Almanya'da can kaybı son 24 saatte 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya´da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 736 artışla 171 bin 324´e yükseldi.

İRAN'DA CAN KAYBI 6 BİN 640'A YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 640'a, vaka sayısı ise 107 bin 603'e çıktı.

RUSYA'DA HER GÜN 10 BİNİN ÜZERİNDE VAKA

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı. Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede, ölü sayısı 88 artarak 1915, iyileşen sayısı da 2 bin 390 artarak 34 bin 306 oldu.