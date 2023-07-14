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        Çorlu'da otobüs terminalinin yapımında son aşamaya gelindi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çorlu Otobüs Terminali'nde son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, terminal inşaatını yerinde inceleyerek, terminalin ilçeye önemli bir katkı ve değer katacağını belirtti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 11:37
        Çorlu'da otobüs terminalinde sona gelindi
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çorlu Otobüs Terminali'nde son aşamaya gelindi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hıdırağa Mahallesi'ndeki terminal inşaatını yerinde inceleyerek, çalışmaları yürüten firma yetkililerinden inşaatın son durumu ile ilgili bilgi aldı. Albayrak, terminalin Çorlu'ya önemli bir katkı ve değer katacağını belirtti.

        Otobüs terminallerinin şehirlerin aynası olduğunu ifade eden Albayrak, "Terminaller kente gelen insanları karşılayan ilk yerlerdir. Çorlu'nun en büyük eksikliklerinden biri olan, Çorlu'ya yakışan otobüs terminalimizi en kısa zamanda hizmete sunmak için çalışıyoruz. Trakya'nın en büyük otobüs terminali olacak inşaatımızda son aşamaya geldik. Terminalimiz şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

        Çorlu Otobüs Terminali ve Çevre Yerleşkeler Terminali 51 bin 84 metrekare alan üzerinde 17 bin 363 metrekare kapalı alan olacak şekilde inşa ediliyor. Terminalde 20 gişe, giden ve transit yolcu katında 30 peron, giden yolcu katında 10 peron ve 20 otobüs bekleme cebi yer alacak. Çevre yerleşkeler terminalinde ise 10 gişe bulunacak.

        #tekirdağ haberleri
        #çorlu otogarı
        #yerel haberler
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