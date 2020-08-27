Çörçil, yaz aylarında severek içebileceğiniz harika bir içecektir. Çörçil ayrıca mide ağrılarına da iyi gelecektir.

Çörçil malzemeler:

Çörçil Yapımı:

Püf noktası: Bu içeceği hazırlarken önce sodadan işleme başlarsak tarifimiz köpürmez.