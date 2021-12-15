Senaryosu Umur Bugay tarafından kaleme alınan Çöpçüler Kralı filminin yapımcılığını Ertem Eğilmez üstleniyor. 1978 yılında perdeye çıkan Çöpçüler Kralı filminin müzikleri Cahit Berkay'a ait.

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fenomen film Çöpçüler Kralı'nın çekimleri İstanbul'un Cihangir ilçesinde gerçekleşmiştir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

Ferdi Akarnur - Tüpçü

Ali İnce - Hacer'in Kardeşi

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NE?

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.