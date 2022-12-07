Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Çöp Adam gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolü paylaştığı Çöp Adam dizisi, 7 Aralık Çarşamba akşamı 2.bölümüyle ekran karşısına geçiyor. Star TV ekranlarının yeni dizisinin gerçek hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığı merak ediliyor. İşte, Çöp Adam dizisi hikayesi hakkında merak edilenler...

Giriş: 07.12.2022 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyan Çöp Adam dizisinin gerçek hikayesi, diziseverlerin gündeminde yer alıyor. 7 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından "Çöp Adam uyarlama mı, gerçek hikaye, hangi kitaptan uyarlama ?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi hakkında detaylar...

  • ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

    Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

    Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

  • ÇÖP ADAM GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

    Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisi ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyor. Çöp Adam dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlanması dikkat çekti.

  • ÇÖP ADAM HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

    Çöp Adam dizisinin senaryosu Gülseren Budayıcıoğlu'nun herhangi bir kitabına bağlı olmadan senaryoya dönüştürüldü. 

  • ÇÖP ADAM KİMİN HİKAYESİ?

    Ünlü psikiyatr yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Çöp Adam dizisine ilişkin olarak; "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.