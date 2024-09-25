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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Comédie-Française ilk kez Türkiye'ye geliyor

        Comédie-Française ilk kez Türkiye'ye geliyor

        Molière'e kadar uzanan kökleriyle günümüzde faaliyetini sürdüren en eski tiyatro topluluğu olan Comédie-Française, prömiyerini bu yaz Fransa'daki Avignon Festivali'nde gerçekleştirdiği Hekabe, Hekabe Değil ile 2-3 Kasım'da 28. İstanbul Tiyatro Festivali'ne konuk olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 00:12 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:12
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        Comédie-Française Türkiye'ye geliyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, dünyanın en köklü tiyatrosu kabul edilen Fransız topluluk Comédie-Française’i, Hekabe, Hekabe Değil oyunuyla konuk edecek. Türkiye'ye ilk kez gelecek Comédie-Française topluluğunun sahneleyeceği oyunu, yönettiği her oyun heyecanla beklenen, çağımızın en önemli tiyatrocularından, Avignon Festivali'nin artistik direktörü Tiago Rodrigues yönetiyor.

        Festivale katkısını uzun yıllardır sürdüren ENKA Vakfı’nın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olduğu oyun, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyun aynı zamanda Institut français İstanbul ve İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli işbirliğiyle tiyatroseverlerle buluşacak.

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        Ünlü yönetmen Tiago Rodrigues, Hekabe, Hekabe Değil’de Euripides’in trajedisiyle gerçek olaylardan esinlenmiş bir hikâyeyi iç içe geçiriyor. Biri, Truva savaşında her şeyini kaybetmiş kraliçe Hekabe: Emanet ettiği küçük oğlunu öldüren Trakya Kralı’ndan intikam almaya çalışıyor. Diğeri, günümüzde Hekabe’yi canlandıran bir oyuncu, Nadia: Otistik çocuğunun kaldığı kurumda kötü muamele gördüğünün ortaya çıkması üzerine devlet karşısında adalet arıyor. Rodrigues’in her zamanki dikkati, hassasiyeti ve şefkatini sergileyen bu oyun içinde oyun, izleyicileri duygudan duyguya sürüklerken hem intikam ve adalet arasındaki ilişkiyi hem de çocuklara bu kadar ızdırap çektirebilen bir dünyada kurulu sistemi tartışmaya açıyor.

        Fransa’nın en iyileri sayılan ve her biri birer “ikon” olarak tanımlanan Comédie-Française oyuncuları üstlendikleri karakterlere kusursuz bir inandırıcılıkla hayat veriyor ve özellikle başrolde Elsa Lepoivre bir annenin sevgisini ve hiddetini canlandırışındaki içtenlikle övgüler topluyor. 350 yıla yaklaşan tarihinde tüm büyük yönetmenlerle çalışmış, gündem yaratan oyunlara imza atmış topluluğun Tiago Rodrigues ile ilk işbirliği Hekabe, Hekabe Değilkurguyla gerçeği buluşturuyor ve bir kadının adalet arayışı yüzyılları aşıp günümüzde yankılanıyor.

        Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de başlıyor. Festivalin programı tiyatro.iksv.org/tr/program; ücretsiz yan etkinlik takvimi ise tiyatro.iksv.org/tr/yan-etkinlikler adresinde.

        Festival biletleri passo.com.tr ve İKSV gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta.

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        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #Comédie-Française
        #Moliere
        #İKSV
        #  İstanbul Kültür Sanat Vakfı
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