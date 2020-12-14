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"Kış gelmek üzere oysaki gönül

Kışa girmeye hazır değil"

Pandemi ile mücadele sürerken kışın ayak sesleri günden güne yükseliyor. İstanbul’da 'bilboard'ları ise Nazım Hikmet'in bu dizeleri değil, ünlü kışlık ve outdoor giyim markası Columbia'nın sloganı süslüyor.

"Soğuktan titremek sana yakışmıyor" sloganını seçen markanın montları ile ısınmak ancak fiyatlarından eli yanmayana nasip oluyor. ABD’li markanın bu sloganı aile ekonomileri pandemide sarsılanlar, düşük gelir grupları ve hatta evsizler adına da gurur kırıcı bulundu.

Sosyal medyada da eleştiri konusu olan slogana kullanıcılar şu mesajlarla tepkisini gösterdi:

- Bazı başlıklar yazılırken iki defa düşünülmeli Columbia'nın yeni mont reklamı sloganı... Fön makinesiyle çocuklarını ısıtan annelerin ve ülkede soğuktan titremeyi "tercih" ettiğini sananların ayrıştırıcı ve sınıfsal bir kin ile nasıl reklam yaparız adlı çalışmaları...

- Siz insanların hobi olsun diye mi soğuktan titrediğini falan sanıyorsunuz?

- Reklamcınız kimse ve bu fikri kim onayladıysa, onlara verdiğiniz maaşı soğuktan titremek zorunda kalanlara vererek siz kendinize yakışanı yapabilirsiniz.

- İnsanlar soğuktan-yoksulluktan donarak ölürken, bir kadın çocuklarını fön makinesiyle ısıtmaya çalışırken, insanların akıllarıyla dalga mı geçiyorsunuz? Yoksullukla insanları çaresiz kılan patronlarınız kar hırsıdır. Bu alay edercesine reklamı geri çekin!



- 2.500 TL’lik montun reklam billboarduna bakar mısınız? Bunu yapan ajans da onaylayan yönetici de başka bir evrende yaşayıp toplumda neler olup bittiğinden bihaber sanırım. Yazık!



- Bu kadar pahalı olmak da sana yakışmıyor Columbia.

- Bugün soğuktan titremenin bana yakışmadığına karar verdim ve Columbia mont almaya karar verdim. Tahminlerime göre 2025 civarı yeterli parayı biriktirmiş olurum.

- Çok kırıcı. Parası olmayan donsun der gibi. En pahalı montları giymek zorunda değil kimse. Reklam yapalım konuşulalım demişsiniz ama size hiç yakışmamış asıl bu tavır. Sokak hayvanları, evsizler, bu kışta ince giyinmek zorunda olan pek çok aile var. Acımasızsınız!



- Siz insanların soğuk havalarda isteyerek mi titrediğini zannediyorsunuz?

- Sevgili Columbia bir montunuzun ortalama fiyatı neredeyse 1 asgari ücretli maaşına denk gelirken böyle reklamlar vermeye utanmıyor musunuz?

- Soğuktan titremek kimseye yakışmaz! Sen de kazandığınla soğukta kalan birkaç insanı sevindir de samimiyetini görelim he, ne dersin?

- 3000 TL'ye mont alabilene zaten ne giyse yakışır. Columbia soğuktan titremek düşük gelirlinin yapacağı iş. Kaldı ki sizin bu durumdan zerre haberiniz yok...

1938'DE KURULDU

Bugün sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan sloganı seçen Columbia, neredeyse asırlık bir marka. 1938'de kurulan şirketin Türkiye web sitesinde şirketin tarihi hakkında şu bilgiler veriliyor:

"Columbia Sportswear şirketinin başında Yönetim Kurulu Başkanı Gert Boyle ile şirketin başkanı ve CEO'su, aynı zamanda Gert Boyle'un oğlu olan Tim Boyle bulunmaktadır. Columbia'nın tarihi Gert'in anne ve babası Paul ve Marie Lamfrom'un 1937'de Almanya'dan kaçmalarıyla başlar. Portland, Oregon'da Columbia Hat Company olarak adlandırılan küçük bir şapka distribütörlüğü alırlar. Teslimatlar sırasında üreticilerden kaynaklanan problemlerden dolayı ürünleri kendi başlarına üretmeye karar verirler. 1948'de Gert daha sonraları aile şirketine katılacak ve büyüyen şirkette önemli bir konumda yer alacak olan üniversiteden arkadaşı Noel Boyle ile evlenir. Noel'in 1970'de kalp krizi yüzünden aniden ölmesiyle, Gert oğlu Tim'den yardım alır. Columbia bütün bu yaşananlara rağmen kısa sürede hızla ilerlemeye başlar. Su geçirmez, nefes alabilir kumaştan ceket yapan ilk firmalardan biridir. Columbia Interchange Sistemi'yle, çok yönlü kullanıma olanak veren bir teknoloji geliştirmiştir. 80'lerin başında, 60 yaşında olan Gert, hazırlanan reklam kampanyalarındaki "Mother Boyle" rolüyle popüler hale gelmiştir. 1998'de şirket halka açılmış ve Columbia aktif outdoor tekstil endüstrisinde dünya lideri olarak yeni bir devir başlatmıştır."