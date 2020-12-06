Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ın da formasını giydiği Derby County dün Millwall'un konuğu oldu. Kovid-19 önlemleri nedeniyle mart ayından bu yana ilk kez stada alınan yaklaşık iki bin Millwall taraftarı büyük bir skandala neden oldu.

ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketine destek vermek için maçların başında yapılan diz çökme uygulaması, Millwall taraftarınca ıslıklandı. Derby County forması giyen Colin Kazım ise ayağa kalkarak yumruğunu yukarı kaldırdı.

Millwall futbolcuları yaptıkları açıklamada diz çökmeye devam edeceklerini belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada "Takım olarak futbol ailesi ve spordan her türlü ayrımcılıktan kurtarmaya destek veriyoruz. Maçlardan önce 'diz çökme' hareketi bunu yapmamıza fırsat sağlıyor. Bunun siyasi bir ideoloji taşımadığını tamamen ayrımcılığa karşı bir hareket olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAZIM İNGİLTERE'DEKİ IRKÇILIĞI ANLATMIŞTI

İngiltere'de büyüyen Colin Kazım, Mayıs 2020'de yaşadığı ırkçılığı anlatmıştı. Annesinin Kıbrıs Türkü, babasının ise Antigualı olduğunu ve kökeniyle gurur duyduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim, her türlü ırkçılığa, zorbalığa ve baskıcı davranışlara karşı inatçı duruşumdan dolayı etkilendi. Bütün hayatım boyunca kulüp taraftarlarının, öğretmenlerin, polisin, antrenörlerin, yöneticilerin ve siyasi sistemlerin elinde kötü muameleye maruz kaldım." ifadelerini kullanmıştı.

Kendisi gibi siyahilerin toplumun birçok alanında ayrımcılık yaşadığını vurgulayan Colin Kazım, başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı:

"EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım. Ne için? Güzel bir araba sürdüğüm ve tanımlamalara uyduğum için. Bu olay ben tek bir kelime dahi etmeden oldu. Elbette suçlanmadım ya da tutuklanmadım, çünkü yanlış hiçbir şey yapmamıştım."

Arsenal altyapısında oynadığı dönemde takım arkadaşlarından ırkçı muameleler gördüğünü kaydeden Colin Kazım, "Arsenal'de küçük bir çocukken saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım. Haftalarca devam etti ve ben tepki verince kulüpten uzaklaştırıldım. Hayallerimin kulübünü bırakmak zorunda kaldım çünkü beni korumayı reddettiler. 12 yaşındayken bile bu duruma katlanmayacak kadar kendimi biliyordum." değerlendirmesinde bulunmuştu.