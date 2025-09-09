Habertürk
        Coldplay konseri skandalının bir tarafı olan Kristin Cabot'un eşi sessizliğini bozdu

        Coldplay konseri skandalının bir tarafı olan Kristin Cabot'un eşi sessizliğini bozdu

        Coldplay konserindeki skandalın bir tarafı olan insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un boşanma davası açtığı eşi, evliliklerine dair açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 10:12 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:12
        Skandal sonrası eşi sessizliğini bozdu
        Coldplay konserinde Astronomer şirketinin CEO'sı Andy Byron ile aynı şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot arasındaki yasak aşk ifşasının ardından, Cabot'un boşanma davası açtığı eşi Andrew Cabot sessizliğini bozdu.

        Temmuz ayında yaşanan skandalda, aynı şirketin iki yöneticisi, Coldplay konserinde 'kiss cam' adı verilen seyirci kamerasına birbirlerine sarılırken yakalanmış, gizlenmeye çalışmaları nedeniyle ortaya tuhaf görüntüler çıkmıştı. Görüntünün internette hızla yayılması sonrası, her ikisi de başkalarıyla evli olan iki yönetici, işlerinden istifa etmişti.

        Olaydan iki ay sonra Kristin Cabot'un boşanma davası açtığı Andrew Cabot, ayrılıklarının zaman çizelgesini netleştiren bir açıklama yaptı.

        Kristin Cabot - Andrew Cabot
        Kristin Cabot - Andrew Cabot

        Andrew Cabot'un People'a konuşan sözcüsü, Cabot çiftinin Coldplay konserinden birkaç hafta önce dostça ayrıldıklarını söyledi. "Boşanmaları o akşamdan önce zaten karar aşamasındaydı" diyen sözcü, "Boşanma davasının kamuoyuna açıklanmasıyla Andrew, bunun spekülasyonlara bir son vermesini ve ailesine her zaman değer verdikleri mahremiyeti sağlamasını umuyor. Başka bir kamuoyu açıklaması yapılmayacak" ifadesini kullandı.

        Andy Byron
        Andy Byron

        İlişkileri, tercih etmedikleri bir şekilde tüm dünyaya yayılan Andy Byron ve Kristin Cabot ikilisi, olayla ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.

        Coldplay solisti Chris Martin
        Coldplay solisti Chris Martin

        Astronomer'in yeni CEO'su, işe başladıktan sadece birkaç gün sonra yaptığı açıklamada viral olan skandala atıfta bulundu. Şirket, ilgi odağı haline gelmenin karşılığını vermek için büyük bir reklam bile hazırladı.

