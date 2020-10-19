Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin dün akşamki 58. bölümüne Hakan Altun damga vurdu. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğinde olan ÇGHB 2 58. bölüme Hakan Altun konuk oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ÇGHB son bölümde neler oldu?

ÇGHB 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 58. yeni bölüm dün akşam yayınlandı. ÇGHB 2 59. bölüm fragmanı dün geceden beri en çok aranan konular arasına girdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ÇGHB 59. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇGHB 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Begüm Çağla Taşkın, Cemile Canyurt, Cihan Talay, Ecem Bayır Eda Nur Hancı, Engin Demircioğlu, Evliya Aykan Ezgi Özyürekoğlu, Fatih Öztürk, Fatma Tezcan, Gözde Şencan, Gürhan Altundaşar, Hamza Yazıcı, Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Ozan Yiğit, Safa Sarı, Sema Özkan, Yasin Çam gibi isimlerden oluşan ÇGHB 2 58. bölüme Hakan Altun konuk oldu. Hakan Altun ve ÇGHB 2 ekibi bölüm sonunda şarkılar söyledi.