Genel Sanat Yönetmeni koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar her hafta pazar akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. ÇGHB 2 62. bölüm skeçleri nelerdir? ÇGHB 2 63. bölüm fragmanı izle

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇGHB 2 SON BÖLÜM SKEÇLERİ

Skeç yazmaktan kafası karışan Atakan’ın zor ve bir kadar da komik anları "Yazan Sarmalı" skeciyle karşınıza geliyor. Telefon tutkunu çocukların geçmişe yolculuğu, “Geçmiş Olsun” skeciyle ekrana geldi. Efsane diziler olan Dallas ve Aşk-ı Memnu’ya da gönderme yapan skeç izleyenleri çok güldürdü. Real Madrid oyuncusu Rıza’nın mahallesini ziyareti sırasında yaşananlar "Bu Gurur Hepimizin" skeciyle karşınızda! "Aklını Alırım" skecinde, karşısındakinin aklını okuyan çocuğun şok anlarını izleyeceksiniz.

"Çaylak Holmes" ise kayıp kolyenin peşine düşen dedektiflerin başına gelenler herkesi güldürdü. Darlıkta bir dünya markası olmuş adamların kız isteme merasimi "Dardan Adamlar 4" skeciyle karşınızda! Kızlar yurdundaki kayıp eşyaların gizemi ve çok daha fazlası Çok Güzel Hareketler 2'de.