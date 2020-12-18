ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU - MAHİR

5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

Hala Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir.

Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.