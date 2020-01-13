13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kavaklıdere Emniyet Amirliği'ne bağlı görev yapan bekçi Mustafa Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde izlediği kurtları yakından görmek istedi.
DHA'nın haberine göre hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, 1550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'nda karda kurtların ayak izlerini gören Taner, 2 fotokapan satın aldı.
Fotokapanları ormanlık alana yerleştiren Taner, daha sonra kasaptan aldığı kemikleri ve etleri farklı alanlara bıraktı.
Her sabah motosikleti ile karda yolculuk yaparak, bölgeye giden Taner, izlediği görüntülerde kurtları görünce heyecanlandı.
Görüntülerde, kurtların etleri yediği, bazılarının uluduğu anlar yer aldı.
Bekçi Mustafa Taner, bir süredir kurtlarla ilgili araştırma yaptığını belirterek, "Bu çalışmaları yapmak büyük emek istiyor. Kar, yağmur ve çamur dinlemedim. 1 ay yaptığım çalışmalarda güzel sonuçlar elde ettim. Pes etmedim ve yılmadım. Fotokapandan izleyince heyecanlandım" dedi.
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