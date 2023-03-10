DHA

Edirne'de O.İ., yaşı küçük 2 çocuğuyla birlikte sokakta yürürken S.A. tarafından bıçaklandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabuni Mahallesi Lari Camii Sokak'ta yanında 2 çocuğuyla yürüyen O.İ. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.A., üzerinde taşıdığı bıçakla, O.İ.'yi sol koltuk altından bıçaklayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan O.İ., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.A. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.