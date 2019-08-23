Avustralya'nın Sydney şehrinde bebeklerini vegan ürünlerle besleyerek çocuklarının yetersiz beslenmesine sebep olan çift 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapse girmeyeceği açıklanan çiftin 300'er saat toplum hizmeti yapacakları duyuruldu.

Çiftin bebeklerini doğumundan itibaren yulaf, patates, tost ve pirinçle beslediği belirtilmişti. 19 aylık bebeğin hastaneye ilk getirildiğinde üç aylık gibi göründüğü, dişlerinin olmadığı, ayağa kalkamadığı, oturamadığı belirtilmişti. Akabinde bebek aileden alınarak, sosyal hizmetler kurumunun gözetimine verilmişti.

Yargıç, çiftin çocuklarını uygunsuz şekilde beslediğini ve bebeğin gelişimini engellediğini söyledi.

Uzmanlar, 19 aylık bir bebeğin 8-13 kilo arasında olması, merdiven çıkma, ellerini kullanma ve dans etme gibi motor becerilerine sahip olması gerektiğini belirtiyor.