Çocukların tüfekle oyunu kötü bitti!

Konya'da, tüfekle oynayan çocuğun iddiaya göre kazara tetiğe basması sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.A. (15), evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken tüfekle oynamaya başladı.

M.F.A.'nın, iddiaya göre kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin (15) koluna, Cumali Pekdemir'in (15) de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, hayatını kaybetti. Yaralanan M.K. ise hastaneye kaldırıldı. M.F.A., ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.