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        Haberler Gündem Güncel Çocukların kavgasına yakınları dahil oldu: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Çocukların kavgasına yakınları dahil oldu: 4 yaralı

        İstanbul Küçükçekmece'de çocukların kavgasına yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. İki ailenin birbirine girdiği bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:49
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          Küçükçekmece'nin İnönü Mahallesi'nde iddiaya göre, 2 çocuk sokakta oynadığı sırada kavga etti.

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          Durumu öğrenen çocukların yakınları sokağa çıktı. Ailelerin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

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          İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

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          Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

          Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

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