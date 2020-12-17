Çocuklar keşfetti... Bölge korumaya alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çiftlik Mahallesi'ne bağlı Kaynak Sokak'ta top oynayan çocuklar, bir çukurda kemik parçaları görünce durumu alilerine bildirdi.

AA'nın haberine göre bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen, jandarma ve Fethiye Müze Müdürlüğü yetkililerince alan korumaya alındı.

Oda mezar olduğu belirlenen kalıntıda, Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde Fethiye Belediyesi ekiplerince kazı çalışması başlatıldı.

Evinin önünde tarihi kalıntı bulunan Tufan Kaynak, kazının sonuçlanmasını merakla beklediklerini kaydetti.