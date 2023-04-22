23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş kıymetli bir hediye. Her sene ülkemiz çocukları için bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Ancak dünyanın hiç de azımsanmayacak kadar büyük bir bölümünde çocuklar en temel haklarından mahrum kalıyor.

Dünyada yaklaşık 2,3 milyar çocuk var, bu da toplam insan nüfusunun yaklaşık üçte biri. Maalesef bazı çocukların her gün hakları ihlal ediliyor. Çocuklar ve gençler yetişkinlere bağlı oldukları için hak ihlallerine maruz kalıyor. Çocuklar yoksulluk, yetersiz beslenme ve istismar açısından en yüksek risk grubunu oluşturuyor ve genellikle insan hakları krizlerinden orantısız bir şekilde etkileniyorlar.

Örneğin 2019'da dünya çapında altı çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu ve bu da onları aile içi şiddet, çocuk işçiliği, cinsel sömürü, genç yaşta hamilelik ve çocuk evliliği riskine maruz bırakıyordu. Bu sayı, pandemi sırasında önemli ölçüde arttı.

Öncelikle çocukların yaşam kalitesinin en iyi ve en kötü olduğu ülkelere bakalım.

2022 Çocuk Hakları Endeksi'ne göre İzlanda, çocukların en kaliteli şekilde yaşayabileceği ilk ülke. İzlanda'yı İsveç ve Finlandiya takip ediyor. Çad, Afganistan ve Sierra Leone 2022 Endeksi'nde son sıralarda yer alıyor. Bu endeks hazırlanırken çocuk hakları "yaşam", "eğitim", "koruma", "sağlık" ve "çocuk hakları için elverişli ortam" olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor.

Ve Çocuk Hakları Endeksi'nin son raporuna göre, son on yılda çocukların yaşam standartlarında önemli bir ilerleme olmadı. Hatta sıralamanın altında yer alan ülkelerde çocukların yaşam standartları daha da düştü.

Raporda çocuklarının geleceğine yönelik en büyük küresel tehdidin ise iklim değişikliği olduğu belirtildi. 1 milyar çocuğun bundan olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor, halihazırda 920 milyon çocuk su kıtlığından etkileniyor ve 820 milyonu yüksek oranda aşırı hava olaylarına maruz kalıyor.