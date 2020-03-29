Çocuklar dünyayı gökkuşağına boyuyor



Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında hayatı çocuklar renklendiriyor.

Virüsten en çok etkilenen ülke olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği İtalya'da birkaç hafta önce çocuklar kağıtlara, bezlere çizdikleri gökkuşaklarını evlerinin pencerelerine, balkonlarına asmaya başladı.

Çocukların yaptığı gökkuşağı resimlerinin üzerinde, "Andra' tutto bene" (Her şey yoluna girecek) yazıyordu. İtalyan çocukların başlattığı bu akım kısa sürede tüm Avrupa'ya oradan da ABD'ye yayıldı.

Türkiye'de de çocuklar çizdikleri gökkuşağı resimlerini evlerinin pencerelerine asıp "Yalnız değilsin" mesajı vererek birbirlerine destek olmaya başladı.

İstanbul Modern Müzesi de bugünlerde bu kampanyaya, tüm çocukları Sarkis'in 'Gökkuşak' adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ederek destek veriyor.

Çocukların evde kaldığı bu günlerde çizeceği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğrafları, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Bugünlerde evden eğitime başlayan çocuklar, pencerelerine astıkları gökkuşağı resimleriyle arkadaşlarına yalnız olmadığı mesajı verip büyüklere de 'Evde Kal' çağrısı yapıyor. Gökkuşağı resimleriyle doğanın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere ümit veriyor.