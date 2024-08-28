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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk parkında kadına şiddet! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çocuk parkında kadına şiddet!

        Bursa'da bir kişi tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı. Çocuk parkında yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:37
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        Çocuk parkında kadına şiddet!
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        Bursa'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı.

        DHA'nın haberine göre o anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

        ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

        Olay, Mudanya ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı.

        Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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