Çocuk doktorlarından maske uyarısı!

Japon Pediatri Derneği, koronavirüs sebebiyle kullanılan maskelerin çocuklar için uygun olmadığı açıklamasında bulundu.

Japon Pediatri Derneği'nden yapılan açıklamada, çocuklarda nefes yolunun dar olması sebebiyle maskelerin solunum zorluğu meydana getirebileceği ifade edildi. "2 yaşın altındaki çocukların maske kullanımını durduralım" denildi.

Küçük çocukların solunum zorluğu yaşamalarının kalpleri üzerinde baskı yaratacağını belirten Japon Pediatri Derneği, maskelerin çocukların sıcak çarpması ve boğulma riskini de yükselttiği uyarısında bulundu.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Amerikan Pediatri Akademisi de 2 yaş altı çocukların yüzlerinin maskeyle örtülmemesi gerektiğini duyurmuştu.