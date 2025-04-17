İHA'nın haberine göre, olaya tanık olan Kemal Polat, "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi. Geldiğimde burada yatıyordu. Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: İHA)