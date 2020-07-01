Kurban bayramında bu etlerle ne pişireyim sorusuna verilecek en güzel yanıt çoban kavurmadır herhalde. Yapımı çok kolay ve protein açısından zengin olan bu lezzeti gelin birlikte yapalım.
Çoban kavurma tarifi için gereken malzemeler:
- Yarım kilo kuşbaşı et
- Tuz,
- Karabiberi kekik
- Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ
- 3 tane yeşilbiber
- 2 tane kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 tane kırmızıbiber
- 4 tane domates
Çoban kavurma tarifinin yapılışı:
- Isınmış geniş bir tavaya eti bırakıyoruz.
- Etler kavrulurken kuru soğanı yemeklik şekilde doğruyoruz.
- Doğradığımız soğanları etimize ilave edelim. Sıvı yağı tencereye ilave ediyoruz ve 20 30 saniye kadar kaşık yardımı ile karıştırıyoruz.
- Soğanların kavrulması için 3-4 dakika kadar bekliyoruz.
- Bu sırada sarımsaklarımızı doğruyoruz ve ardından tavamıza ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. 3 dakika daha kavrulacak.
- Bu sırada biberlerimizi doğramaya başlıyoruz. Biberleri doğradıktan sonra tavamıza ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz.
- Ocağın altını biraz kısıp yaklaşık 15 dakika kadar pişmeye bıraktık. Eğer dana eti kullanıyorsanız daha uzun pişirebilirsiniz.
- Domatesleri yemeklik şekilde doğramaya başlıyoruz. 15-20 dakika bekledikten sonra domatesleri de ilave edelim.
- Domatesleri de ilave ettikten sonra 15 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. Baharatları ekliyoruz ve karıştırıyoruz.
- Artık ocağı kapatabiliriz kavurmamızı servis tabağına alıp yanında pilav ile ikram edebiliriz.
- Afiyet olsun…
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!