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        Haberler Spor Basketbol NBA Cleveland Cavaliers'tan üst üste 14. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        Cleveland Cavaliers'tan üst üste 14. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 112-100 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:50
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        Cleveland'dan üst üste 14. galibiyet!
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        NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı, Max Strus'un 17 ve Donovan Mitchell'in 15 sayılık performansıyla mağlup etti.

        Evan Mobley ve Darius Garland ise takıma 13'er sayıyla katkı sağladı.

        Sezonun 27. yenilgisini alan Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 30, Damian Lillard ise 22 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

        LOS ANGELES CLIPPERS UZATMALARDA KAZANDI

        Batı Konferansı'nda uzatmaya giden mücadelede Los Angeles Clippers, evinde Sacramento Kings’i 111-110 mağlup ederek 35. galibiyetini aldı.

        Clippers'ta Ivica Zubac 22 sayı, 14 ribaunt ve James Harden 29 sayı ve 11 asistlik "double-double" performansıyla göz doldurdu.

        Derrick Jones Jr. ve Kawhi Leonard ise 17'şer sayılık performans gösterdi.

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        Kings’te DeMar DeRozan 31 sayı, 10 asist, Zach LaVine ise 30 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

        SONUÇLAR:

        Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-103

        Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 116-125

        New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 104-107

        Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 126-122

        Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 141-124

        Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112

        Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 112-119

        Los Angeles Clippers: Sacramento Kings: 111-110 (Uzatmada)

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