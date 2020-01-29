Danes, 1996 yapımı Romeo ve Juliet filminde Romeo’yu canlandıran DiCaprio’nun karşısına Juliet olarak çıktı. Ünlü oyuncu, Baz Luhrmann’ın yönetmenliğini üstlendiği film hakkında konuşurken, “Titanic'i çekecekleri zaman ben Mexico City'de Leo ile bu romantik destanı daha yeni yapmıştım. Ve o rol için bende istek hiç yoktu” ifadesini kullandı.