"ARTIK CANIMIZIN BİR PARÇASI SİZİNLE YAŞAYACAK"

Civan Canova'nın kız kardeşi Kumru Tibet, "Sergiye gelenler hatırlar, giriş yazısına not düşmüştük; 'Civan’ın dünyasında sanatın ve çocukların çok özel birer yeri vardı. Bu doğrultuda, sergi süresince tablo satışlarından elde edilecek olan gelirin tamamı, onun güzel ismini, kalbinin bu iki kıymetlisi ile birleştirecek olan LÖSEV'e iletilecektir'. Civanımızın vasiyeti olan sergi boyunca satılan 14 birbirinden güzel ve özel