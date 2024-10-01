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        Haberler Magazin Ciro Immobile: Gollerim her zaman senin için - Magazin haberleri

        Ciro Immobile: Gollerim her zaman senin için

        Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kayserispor ile oynanan maçta attığı iki golle bir kez daha yıldızlaştı. Maç sonrası yaptığı paylaşımla da aşka geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:36
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          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3 - 0 mağlup ederek kupa yarışına güçlü bir şekilde devam etti.

        • 2

          Maçta gollerin ikisi İtalyan yıldız Ciro Immobile'den geldi. Ayrıca, Kayseri'de bu sezon deplasmandaki ilk gollerini de atan Immobile, böylece Beşiktaş formasıyla 10 resmi maçta 10 gole ulaşmış oldu.

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          Ciro Immobile, attığı iki golden hemen sonra, 2014'te evlendiği ve 4 çocuğunun annesi Jessica Melena'nın koluna yaptırdığı dövmesini gösterdi.

        • 4

          34 yaşındaki futbolcu, Jessica Melena'yı etiketleyerek attığı golden sonra dövmesini gösterdiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve "Gollerim her zaman senin için" notunu ekledi.

        • 5

          Jessica Melena da o anları kendi sosyal medya hesabında paylaşarak; "Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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