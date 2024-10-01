Ciro Immobile: Gollerim her zaman senin için
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kayserispor ile oynanan maçta attığı iki golle bir kez daha yıldızlaştı. Maç sonrası yaptığı paylaşımla da aşka geldi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3 - 0 mağlup ederek kupa yarışına güçlü bir şekilde devam etti.
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Maçta gollerin ikisi İtalyan yıldız Ciro Immobile'den geldi. Ayrıca, Kayseri'de bu sezon deplasmandaki ilk gollerini de atan Immobile, böylece Beşiktaş formasıyla 10 resmi maçta 10 gole ulaşmış oldu.
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Ciro Immobile, attığı iki golden hemen sonra, 2014'te evlendiği ve 4 çocuğunun annesi Jessica Melena'nın koluna yaptırdığı dövmesini gösterdi.
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34 yaşındaki futbolcu, Jessica Melena'yı etiketleyerek attığı golden sonra dövmesini gösterdiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve "Gollerim her zaman senin için" notunu ekledi.
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Jessica Melena da o anları kendi sosyal medya hesabında paylaşarak; "Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram