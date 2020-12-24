Genellikle Ege bölgesinde yetişen çıntar mantarı türünün insan sağlığına birçok faydası bulunur. Halk arasında Melki veya Kanlıca olarak bilinen Çıntar mantarı baharın yaklaştığı günlerde ormanlarda ve dağlarda ortaya çıkmaya başladı.

Çıntar Mantarının Faydaları Nelerdir?

Kalsiyum, fosfor, demir, B vitamini ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. Protein içeriği oldukça fazladır. Fosfor, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, B1 vitamini, B2 vitamini, Niasin ve C vitamini bulunmaktadır. Mantarda bulunan bu vitamin ve minerallerin kaybolmaması için mantarların taze alınıp, bekletilmeden tüketilmesi gerekir.

Demir Açısından Oldukça Zengindir: Çıntar mantarı; demir eksikliği ve kansızlık tedavisinde kullanılmaktadır. Kansızlığı olanların düzenli kullanmasıyla kansızlık sorunu ortadan kalkacaktır.

Çıntar mantarı; demir eksikliği ve kansızlık tedavisinde kullanılmaktadır. Kansızlığı olanların düzenli kullanmasıyla kansızlık sorunu ortadan kalkacaktır. Bol Miktarda Folik Asit Bulundurur: İçerisinde folik asit bulundurduğu için, çıntar mantarı; kalp hastalıkları tedavisinde ve kalp hastalıklarının oluşmaması için oldukça faydalıdır.

İçerisinde folik asit bulundurduğu için, çıntar mantarı; kalp hastalıkları tedavisinde ve kalp hastalıklarının oluşmaması için oldukça faydalıdır. Bağışıklık Sistemi İçin: Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda kullanılması, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda kullanılması, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Damar Hastalıkları nın Tedavisinde: İçinde bol folik asit bulunduğundan kalp ve damar hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunan ender besinlerden birisidir.

İçinde bol folik asit bulunduğundan kalp ve damar hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunan ender besinlerden birisidir. Çıntar mantarı; yağ içermediğinden ve protein bakımından oldukça yüksek değerlere sahip olduğundan diyet yapanlar ve kolesterol sahibi olan insanlar için oldukça faydalıdır.

Özellikle çocuklar ve gençler bu mantarı düzenli tüketirlerse öğrenme seviyeleri artar.

Çok düşük kalorili olduğu için kilo sorunu olanlar rahatlıkla tüketebilir.

Vejetaryenlerin imdadına koşan bu aminoasit deposu besin; ağrılara da iyi gelir.

Mide rahatsızlıkları ve romatizmal ağrılara iyi gelir.

Yaşlanmayı geciktirir anti-ageing etkisi yapar.

Kanserin iyileşme sürecine yardımcı olur.

Cilt hastalıkları için mantarın suyu çok faydalıdır. Özellikle sivilcelere iyi gelir. Günümüzün stresli yaşamına yardımcı olarak zihinsel yorgunluğa iyi gelir.

Demir açısından oldukça zengin olan çam mantarı kansızlığa iyi gelir.

Çıntar Mantarı Nasıl Kullanılır?

Çıntar mantarı faydalarının yanı sıra oldukça lezzetli ve protein zengini bir besindir. Çıntar mantarı kullanılarak yapılan yemekler hem yoğun lezzet hem de görüntüsü itibariyle sofraların vazgeçilmezi olacaktır. Aynı zamanda çıntar mantarı ile yapılan yemekler lezzetlerinin yanı sıra sağlıklı bir besin oldukları için oldukça yararlı yemekler sofranızı süsleyecektir.

Çıntar mantarından yapılmış güveç en güzel zamanlarınızda sofralarınıza eşlik edecek mükemmel bir lezzettir. Hazırladığınız güveç malzemelerinin içine marine edilmiş mantarlarınızı da katarak eşsiz bir tat elde edebilirisiniz.

Çıntar mantarından yapabileceğiniz bir başka lezzetli yemek Çıntar sotedir. Domates, biber ve marine edilmiş çıntar mantarını bir tavada güzelce soteleyip üzerine kekik ve soya sosu ilave ederek mükemmel bir yemeğe kavuşmuş olacaksınız.

Çıntar mantarı bulmuşken mangalda pişirmemek hata olur. Çıntar mantarını mangalın içine atarak tam yakmadan pişiriniz oldukça lezzetli bir hal alacaktır.

Çıntar mantarını fırında et yemeği şeklinde de yapabilirsiniz. Et yemeği için hazırladığınız etler yerine çıntar mantarı kullanarak hem daha hafif hem de çok lezzetli bir yemek elde edebilirsiniz. Et yemeklerine taş çıkaran çıntar mantarı oldukça lezzetli olacağından bu tattan vazgeçmek çok zor olacaktır.