Elton John, Kevin pacey'nin etkinlikten sonra geceyi evlerinde geçirdiğini kaydetti. Ayrıca Spacey'nin o gece Elton John AIDS Vakfı için düzenlenen açık artırmada bir otomobil satın aldığını da doğruladı.

Elton John'un eşi David Furnish de Kevin Spacey'nin etkinliğe sadece 2001'de katıldığı yönündeki ifadesini destekledi. Furnish, 2001'den 2005'e kadar partide çekilen fotoğrafları incelediğini ve Spacey'nin sadece o yılki görüntülerde yer aldığını söyledi.