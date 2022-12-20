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"MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda bir öğrenci daha şikayetçi!
Konya'da, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, okulunun müdürü Harun Avcu'nun, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal'ın günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayın ardından K.K. adlı kız öğrenci daha şikayette bulundu. Aynı okulda eğitim alan ve G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi
"MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda bir öğrenci daha şikayetçi!
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DHA
Konya'da bir lisenin müdürü olan Harun Avcu, kasım ayı başında, son sınıfta eğitim gören G.A. (17) adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.
"ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN" TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
OKUL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi. G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
BİR ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETTE BULUNDU
Olayın ardından başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.
"SENİ SEVİYORUM' DEYİP ÖPTÜ"
G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.
MEB DE SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan olayın duyulmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. İki müfettişin görevlendirildiği soruşturmada iki okul müdürü de açığa alındı. Harun Avcu'nun okuluna başka bir müdür atandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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CİNSEL İSTİSMAR | "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda bir öğrenci daha şikayetçi! - En son haberler/cinsel-istismar-mit-e-alacagiz-yalaniyla-istismarda-bir-ogrenci-daha-sikayetci-en-son-haberler-3548925
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