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        Haberler Dünyadan 'Cinnet' (The Shining) filminin ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı - magazin haberleri

        'Cinnet' (The Shining) filminin ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı

        Jack Nicholson'ın başrolde yer aldığı 'Cinnet' (The Shining) filminde, hafızalara kazınan ikonik sahnelerden birine imza atan ikiz kardeşler, 45 yıl sonra yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada göründü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:38
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        İkiz kardeşler ortaya çıktı
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        Sinema tarihinin en ikonik görüntülerinden biri, Jack Nicholson'ın başrolde yer aldığı 'Cinnet' (The Shining) filminde, Grady ikizlerinin küçük Danny Torrance'ı rahatsız etmek için otel koridorunda belirdiği andır. Filmde Lisa ve Louise Burns tarafından canlandırılan ikiz kız çocukları, yalnızca bir sahnede yer almış olsalar da varlıkları çığır açan filmle eş anlamlı hale geldi.

        Filmin yayınlanmasından yaklaşık 45 yıl sonra Grady ikizleri, hayranlarıyla Facebook'taki hesapları 'Shining Twins' üzerinden güncellemeler paylaştı. İkizler hâlâ birbirlerine tıpatıp benzeseler de filmdeki hallerinden çok farklı görünüyorlar.

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        'Cinnet' gibi önemli bir yapımda rol alarak dünya çapından ünlenseler de iki kardeşler, sinemanın dışında kariyer seçimleri yaptı. 2015'te Daily Mail'e verdikleri bir röportaj sayesinde Lisa'nın avukat, Louise'in ise bilim insanı olduğu öğrenilmişti.

        Film setindeki deneyimleri sorulduğunda ise kardeşler; "Her gün çok özel bir partiye davet edilmiş gibi hissediyorduk ve orada bulunan en genç, en şanslı kişilerdik" demişlerdi.

        Jack Nicholson'ın başrolleri Shelley Duvall ile paylaştığı, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini üstlendiği filmdeki anılarını anlatan kardeşler, Nicholson'ın canlandırdığı Jack Torrance karakterinden çok farklı olduğunu aktarmıştı.

        Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlandığı 1980 yapımı filmde, Jack Nicholson'ın canlandırdığı yazar Jack Torrance, doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar

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        Kameraların çekimi bittiğinde ünlü oyuncunun filmde canlandırdığı ürkütücü kişiliğini bıraktığını ve kendilerine bir baba figürü gibi davrandıklarını söyleyen ikizler, filmde rol aldıklarında 11 yaşındaydılar.

        2023'te film hakkında bir panel tartışması için Kuzey İrlanda'daki Comic Con'a gittiler ve burada açık bir çağrı sırasında kadroya alındıklarını açıkladılar.

        Hayatını kaybetti
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        #cinnet
        #The Shining
        #jack nicholson
        #sinema
        #film

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
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        Boğa
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        İkizler
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