Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
Şanlıurfa'da işten çıktıktan sonra eve giderken öldürülen 36 yaşındaki İdris Kaya'yı, motosikletine aldığı arkadaşı 35 yaşındaki Süleyman Şahin'in öldürdüğü ortaya çıktı. İfadesinde suçunu itiraf eden Şahin, uyuşturucu sattığı Kaya'yı, parasını alamadığı için öldürdüğünü öne sürdü
Şanlıurfa'da, önceki gece Birecik ilçesinde işten çıkıp motosikletiyle eve gitmek için ayrılan İdris Kaya (36), Diktepe Mahallesi'nde tabancayla vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADIArkadaşı tarafından öldürülen İdris Kaya.
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.
ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİCinayeti itiraf eden Süleyman Şahin.
Olayın ardından yolda motosikletine aldığı arkadaşı Süleyman Şahin (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Süleyman Şahin jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti.
SIRTINDAN VURDUĞUNU SÖYLEDİ
Şahin, yolda sattığı uyuşturucunun parasını alamadığı için tartıştıklarını, motosikleti durdurduğu sırada da Kaya´yı sırtından vurduğunu söyledi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
İdris Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SON ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bu arada, Kaya ile Şahin'in motosikletle birlikte gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.